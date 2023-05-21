Кишинёв, 21 мая, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Кишинёве начался митинг в поддержку евроинтеграции Молдавии, организованный руководством страны. Об этом 21 мая сообщил корреспондент РИА Новости.

Евгений Одиноков/РИА Новости Флаг Молдавии и Евросоюза в Кишиневе

В центре Кишинёва участники акции ждут выступления президента Майи Санду, лидеров правящей партии «Действие и солидарность», членов правительства. Власти Молдавии полагают, что митинг продемонстрирует западным партнёрам мечту граждан об интеграции.

Ранее в тот же день группа активистов собралась у стелы при въезде в Кишинёв, выступая против политики президента Молдавии Майи Санду. Собравшиеся требуют отставки властей Молдавии. Протестующие развернули флаги, исторические знамена Молдавского княжества и плакаты с антиправительственными лозунгами.

Как сообщало ИА Регнум, Майя Санду заявила 19 мая, что Молдавия к середине 2023 года выполнит все выдвинутые Еврокомиссией условия для вступления в ЕС. Она отметила, что через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции для оценки уровня выполнения всех показателей. Санду также подчеркнула, что молдавская сторона ждёт, когда на уровне Совета Европы в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной по членству в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 апреля написала о том, что Евросоюз, используя новую партнёрскую миссию в Молдавии, де-факто будет осуществлять внешнее управление страной.

Молдавия 15 мая инициировала процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Председатель молдавского парламента Игорь Гросу назвал структуры СНГ «бесполезными». При этом 19 мая молдавский министр энергетики Виктор Парликов рассказал, что после принятия Молдавии в состав Евросоюза республику включат в состав Румынии.