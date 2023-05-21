* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 21 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд России получил для рассмотрения два уголовных дела, в том числе против участников националистического формирования «Азов» (запрещённая в России организация). Об этом 21 мая сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным журналистов, по обоим делам проходят 33 человека. Одно касается 24 членов «Азова», второе — девяти участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

В апреле 2023 года Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам лишения свободы боевика «Азова» Евгения Ткаченко. Он пытался убить из гранатомёта 62-летнюю жительницу. Боевик признал вину.

В декабре 2022 года в ДНР сообщили, что суду передали дела на 70 членов этого нацформирования. Свидетели рассказали о том, что они убивали гражданское население, пытали людей.

Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, приверженность таких боевиков неонацистской идеологии, а также её воплощение на практике подтверждают преступную суть власти на Украине.