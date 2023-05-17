Москва, 21 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) должна занять ответственную позицию и прекратить попытки нарушения прав российских штангистов. С таким призывом выступил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Мы призываем IWF занять ответственную позицию: прекратить односторонние санкции дискриминационного характера, защитить чистых спортсменов и их права, прекратить политику замалчивания и покрывательства дел коррупционеров, отмеченных в докладе Макларена», ― цитирует ТАСС Агапитова.

Глава федерации подчеркнул, что такое безответственное поведение может способствовать эскалации кризиса в спорте, что в итоге приведёт к его деградации во многих странах и утрате олимпийского статуса из-за несоответствия.

Агапитов также рассказал подробности о декларации об отказе от поддержки специальной военной операции, подписания которой затребовала IWF для получения допуска на этап Гран-при IWF на Кубе с 8 по 18 июня. Он указал на то, что федерация предоставила недостаточно времени на ознакомление с дискриминационным документом. Декларация пришла поздно вечером 13 мая, 15 мая её перевели и передали всем заинтересованным лицам. При этом IWF потребовала вернуть уже подписанный документ 15 мая до 18:00.

«Нам отпустили восемь часов на то, чтобы мы приняли решение. Ознакомившись с переведенными на русский язык документами, ни один российский тяжелоатлет до сих пор не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования IWF», ― добавил Агапитов.

По его словам, международная федерация, видимо, рассчитывала на бездумное подписание документа российскими спортсменами. Глава ФТАР добавил, что российские штангисты выполняли и выполняют все условия для участия в международных соревнованиях, а федерация своевременно сделала все заявки и выполнила все требования по участию атлетов из России.

«Но участие наших сильных спортсменов, видимо, не входит в планы диктаторов большой политики Запада. Из-за неспособности победить нас на помосте возникают неспортивные попытки и искусственные причины для недопуска — как выясняется, еще и незаконные, что неоднократно подтверждено решениями Спортивного арбитражного суда», ― сказал Агапитов.

Как сообщало ИА Регнум, IWF допустила российских и белорусских атлетов к участию в этапе Гран-при IWF на Кубе, который состоится в Гаване с 8 по 18 июня и является квалификационным соревнованием к Олимпиаде 2024 года, в нейтральном статусе, поставив условием подписание неких деклараций о политических взглядах. Предполагается, что независимая комиссия, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, будет проверять потенциальных участников соревнований на их отношение к СВО.

Позднее IWF представила к подписанию декларацию, обязывающую российских и белорусских спортсменов воздерживаться от любой поддержки специальной военной операции. Подписавший данный документ подтверждает готовность сотрудничать в полной мере с независимыми комиссиями в ходе любых проверок.