Москва, 21 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Американские спецслужбы причастны к организации провокации с сожжением Корана в Волгограде. Об этом 21 мая, как сообщил ТАСС, рассказал источник в российском правоохранительном ведомстве.

«Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», — сказано в сообщении.

Также источник напомнил, что американские и британские спецведомства полностью контролируют украинский режим, включая его спецслужбы. В том числе Запад отвечает за подготовку и осуществление терактов и диверсий на территории России. Именно поэтому, как подчёркивает источник, американские и британские спецведомства, а также киевская власть несут равную ответственность за совершённые преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в Москве возбудили уголовное дело в связи с сожжением Корана недалеко от Святого озера, где планировалось строительство мечети. 18 мая управление ФСБ по Еврейской автономной области обнародовало информацию о том, что в Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для СБУ, которая привлекла его к сотрудничеству «на материальной основе».

Мужчина собирал информацию о деятельности Вооружённых сил России в рамках специальной военной операции. Кроме того, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

20 мая задержанный за сожжение Корана житель Волгограда заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Следствие установило, что не позднее 19 мая 2023 года злоумышленник сжег Коран, находясь в районе Соборной мечети, которая располагается в Ворошиловском районе города. Задержанным оказался житель Волгограда Никита Журавель.