Вашингтон, 21 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. На протяжении последних недель в Азии установилась аномально жаркая погода, вынудившая страны региона закупать большее количество газа, мазута и угля, включая российские энергоресурсы. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Kpler.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации аналитиков, в 2023 году экспорт российских угля и газа в Азию существенно возрос и в апреле азиатские страны импортировали уголь в объёме 7,46 млн тонн, что почти на треть больше, чем в 2022 году. При этом ввоз мазута в марте и апреле стал наиболее высоким за всю историю.

По мнению экспертов, это может быть связано с аномальным повышением температуры Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана).

Отмечается, что самыми крупными покупателями энергоресурсов из России являются Индия и Китай. В свою очередь, Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка тоже стали крупными покупателями мазута, угля и газа, а Южная Корея получила 15% российских поставок.

Также указывается, что такой рост эскорта энергоресурсов из России в Азию связан с предлагаемыми российской стороной из-за санкций Запада скидками.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз включит в 11-й пакет санкций против России свыше 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода рестрикций. Она указала что речь идёт о компаниях, уличённых в доставке санкционных товаров в Россию напрямую из ЕС через третьи страны.