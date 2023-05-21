Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Страны G7 договорились усилить меры, которые не позволят нарушать введённые против России из-за ситуации на Украине санкции, сообщил 21 мая журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Мы усилим санкции против России, чтобы эффект от них был определённым, мы договорились усилить меры, чтобы [Россия] не могла избегать или уклоняться от санкций», — сказал Кисида на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в Хиросиме.

Накануне, 20 мая, участники саммита G7 обнародовали итоговое заявление, в котором поддержали позицию Киева, а также одобрили видение США ситуации вокруг Украины. Киеву они пообещали оказывать всевозможную помощь, в том числе военную.

Политику России в отношении Украины «Группа семи» осудила и пообещала принимать меры для «повышения издержек» РФ и тех стран, что поддерживают её в ситуации с Украиной.

21 мая все рабочие сессии саммита G7, стартовавшего 19 мая, закончились. В The New York Times нынешнюю встречу лидеров «Группы семи» назвали «клубом одиноких сердец». В МИД РФ оценили это мероприятие как антироссийское и антикитайское.

20 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в контексте того, что на саммите G7 объявили «о каких-то новых санкциях» против России, о встрече в Грозном другой «семёрки» — глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По его словам, они приняли пакет санкций против враждебных стран G7.