Вашингтон, 21 мая, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выступил за мирное урегулирование украинского конфликта с гарантиями территориальной целостности республики. Об этом он заявил 21 мая на полях саммита G7 во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — сказал Байден.

Во время их встречи президент США также объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который включил артиллерийские боеприпасы и бронетехнику.

Как ранее сообщало ИА Регнум, во время официальной встречи в Киеве в феврале 2023 года Байден и Зеленский пообщались наедине. Тогда украинский президент назвал визит американского коллеги важным сигналом поддержки для Киева.

За несколько дней до этого несколько влиятельных изданий, среди которых Politico и The Washington Post, сообщили, что Вашингтон требует от Киева скорейшего контрнаступления, так как опасается контрудара российской армии и ослабления поддержки Европы. При этом, по информации американских властей, состояние обороны Украины близко к критическому.