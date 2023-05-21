Берлин, 21 мая, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Вопрос взятия Артёмовска окончательно закрыт, город действительно перешёл под контроль российской армии, отметили читатели немецкой газеты Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Артёмовск пал», — написал один из читателей.

Некоторые пользователи отметили, что теперь путь российской армии к Краматорску и Славянску открыт, и призвали Украину сесть за стол переговоров.

«Оспариваемый Артёмовск, похоже, окончательно пал», — написал ещё один пользователь.

«Перестаньте бессмысленно умирать», — предложил другой читатель.

Немецкие читатели также акцентировали внимание на том, что слишком много людей, особенно молодежи, гибнет из-за этого конфликта.

«Можно было решить иначе», — подчеркнул следующий интернет-пользователь.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. Министерство обороны России 21 мая подтвердило эту информацию. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с освобождением города. Отмечается, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.

О взятии Артёмовска сообщили врио главы ДНР Денис Пушилин и военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.