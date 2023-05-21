Симферополь, 21 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Новые угрозы руководителя главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей Крыма — это слабоумие, которое бесполезно лечить. Об этом 21 мая заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета «Кинжал» — поможет», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что такого рода заявления со стороны представителей Киева только ещё раз доказывают правильность решения о проведении спецоперации Вооружённых сил России.

Ранее Буданов заявил, что после «победы» Украины собирается вернуться в Крым и посетить свой родной город Севастополь. Он также назвал крымчан людьми с «видоизменённой психикой», которых надо привлечь к ответственности, и на уточняющий вопрос ответил, что подразумевает «физическое уничтожение» жителей Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Буданов сможет приехать в Севастополь, только если останется жив и в городе состоится трибунал над украинскими нацистами. Он подчеркнул, что на фоне таких заявлений главы ГУР Украины с трудом верится в то, что Севастополь — это родной город Буданова.

Также 16 мая Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Затем, 17 мая, глава украинской разведки попытался оправдаться после заявлений об убийствах россиян. Он заявил, что эта часть его интервью Yahoo News якобы была подвергнута монтажу.