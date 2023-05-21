Симферополь, 21 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Новые угрозы руководителя главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в адрес России и жителей Крыма — это слабоумие, которое бесполезно лечить. Об этом 21 мая заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Шеремет сравнил главу ГУР Украины Буданова с зомби, ненавидящим всё живое
Иван Шилов ИА REGNUM
Кирилл Буданов

«Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета «Кинжал» — поможет», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что такого рода заявления со стороны представителей Киева только ещё раз доказывают правильность решения о проведении спецоперации Вооружённых сил России.

Ранее Буданов заявил, что после «победы» Украины собирается вернуться в Крым и посетить свой родной город Севастополь. Он также назвал крымчан людьми с «видоизменённой психикой», которых надо привлечь к ответственности, и на уточняющий вопрос ответил, что подразумевает «физическое уничтожение» жителей Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Буданов сможет приехать в Севастополь, только если останется жив и в городе состоится трибунал над украинскими нацистами. Он подчеркнул, что на фоне таких заявлений главы ГУР Украины с трудом верится в то, что Севастополь — это родной город Буданова.

Также 16 мая Буданов заявил, что Киев причастен к убийствам известных россиян, включая медийных персон. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к подрыву писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. Затем, 17 мая, глава украинской разведки попытался оправдаться после заявлений об убийствах россиян. Он заявил, что эта часть его интервью Yahoo News якобы была подвергнута монтажу.