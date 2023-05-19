Донецк, 21 мая, 2023, 11:45 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) ранен подросток. Об этом 21 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Он уточнил, что украинские военные и иностранные наёмники обстреляли Киевский район столицы Донецкой Народной Республики.

«В посёлке Третий Восточный на улице Тихая снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения», ― написал в Telegram-канале Кулемзин.

Он также добавил, что в результате попадания снаряда дом загорелся.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Удар пришёлся по остановке по требованию в Петровском районе.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки, 20 мая, Вооружённые силы Украины 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего по населённым пунктам украинские военные выпустили 148 единиц различных боеприпасов.

Так, противник совершил девять обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня на донецком, на горловском — 24 обстрела, на ясиноватском — два обстрела, на волновахском — два обстрела. Под огнём артиллерии ВСУ оказались Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Горловка, Александровка, Владимировка и Озеряновка.