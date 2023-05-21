Екатеринбург, 21 мая, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Трёхлетний житель посёлка Ертарский (Тугулымский район, Свердловская область), которого искали несколько дней, погиб, сообщил региональный портал E1.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Пропавшего во время пожара в Ертарском мальчика разыскивали несколько дней. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», ребёнка не могли найти — как в воду канул. Его дом сгорел, старший брат успел спасти маленькую девочку.

Как выяснилось сегодня, ребёнок спастись не смог: его тело нашли при разборе завалов на месте пожара.

Источник в силовых структурах региона сказал, что опознать ребёнка будет возможно только при помощи ДНК. Однако с большой долей вероятности нашли именно его тело.

«Дети, когда паникуют, могут прятаться в шкафах, под диваном», — добавил собеседник.

Пожар в доме многодетной семьи в Ертарском на границе с Тюменской областью произошёл 19 мая. Отряд «ЛизаАлерт» распространил информацию о пропаже мальчика. В его поисках участвовали волонтёры из Свердловской, Тюменской и Курганской областей.