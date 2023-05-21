Симферополь, 21 мая, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Американские политики избегают визитов в Крым, потому что потом им придётся признать правду о преображении полуострова в составе России. Об этом 21 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, ранее пригласивший в регион бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он отметил в беседе с РИА Новости, что пока о намерении экс-президента и миллиардера приехать на полуостров неизвестно.

«Но важно понять, почему к нам не едут, ведь у нас вполне безопасная территория. Для них приехать означает увидеть правду. А они и так её знают», ― пояснил председатель парламента.

Он добавил, что после этого им придётся признать, что всё сказанное ранее в США о Крыме ― полная ложь.

«Конечно, никто на это не идёт», ― указал Константинов.

Глава парламента также уверен, что и Маску, и Трампу хорошо известно, что произошло в Крыму за девять лет, каким стал полуостров в составе России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Константинов пригласил Трампа и Маска посетить полуостров, чтобы они всё увидели на месте. По его мнению, после подобного визита многие вопросы будут решаться по-другому.

Бизнесмен Илон Маск осенью 2022 года разместил в Twitter свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил оставить Крым в составе России, провести второй раз референдум в Донбассе и в Херсонской и Запорожской областях и признать результаты голосования, какими бы они ни были. Киеву же предлагался нейтральный статус.

После этого заявления глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что американского бизнесмена готовы принять в Крыму. Он добавил, что Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля, оказавшаяся в составе Украины по грубейшей исторической ошибке.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведённого на полуострове референдума, на котором почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение в состав России.