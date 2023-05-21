Новая Каховка, Херсонская область, 21 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. На линии боевого соприкосновения возле Каховского водохранилища продолжает сохраняться стабильно напряжённая обстановка. Об этом 21 мая рассказал командир одного из российских подразделений.

ИА REGNUM Плотина Каховской ГЭС

«Обстановка на позициях у нас стабильно напряжённая. Постоянное наблюдение, наряды, патрули. Обмениваемся с противником как дронами, так и снарядами», — привело его слова РИА Новости.

Военный отметил, что если раньше ВСУ пытались форсировать водохранилище, то теперь таких попыток не наблюдается, так как, по его мнению, украинским войскам либо не до того, либо они поняли бесполезность таких попыток.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, украинский военнопленный из 14-й бригады нацгвардии Украины Василий Ленив рассказал, что ВСУ терпят большие потери под селом Спорное на северском направлении в Донбассе. Он уточнил, что попал под обстрел и его засыпало обломками, однако никто из сослуживцев ему не помог. Через сутки его вытащили российские военные.