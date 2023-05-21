В США заявили, что на Западе хотят мирного разрешения конфликта на Украине
The Hill: многие страны Запада хотят мирного разрешения конфликта на Украине
Вашингтон, 21 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Многие страны коллективного Запада, особенно европейские, хотят, что конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Такое мнение 21 мая высказал обозреватель издания The Hill Якуб Григель.
«Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <…> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией», — говорится в его статье.
Автор материала отметил, что считает план Киева напасть на Крым не очень удачной идеей в политическом и стратегическом плане, так как Украина в результате конфликта истощена и зависит от поддержки из-за рубежа.
«Для неё рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями», — добавил Григель.
Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 — это долгосрочный проект и сигнал для России. Он уточнил, что Запада считает, что российские войска нужно вывести с Украины.