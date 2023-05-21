Вашингтон, 21 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Многие страны коллективного Запада, особенно европейские, хотят, что конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Такое мнение 21 мая высказал обозреватель издания The Hill Якуб Григель.

Сергей Корсун ИА REGNUM Мир

«Многие страны, особенно в Европе, уже вяло поддерживают Украину <…> в надежде, что скоро наступит послевоенная эпоха и они смогут возобновить свои дела с Россией», — говорится в его статье.

Автор материала отметил, что считает план Киева напасть на Крым не очень удачной идеей в политическом и стратегическом плане, так как Украина в результате конфликта истощена и зависит от поддержки из-за рубежа.

«Для неё рискованно направлять свои ограниченные силы против Крыма, который Россия контролировала почти десятилетие и, скорее всего, укрепила оборонительными позициями», — добавил Григель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 — это долгосрочный проект и сигнал для России. Он уточнил, что Запада считает, что российские войска нужно вывести с Украины.