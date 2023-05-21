Москва, 21 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Сокрушительный удар нанесли российские лётчики по складам и штабам ВСУ в Херсонской области в рамках спецоперации, заявил представитель экстренных служб региона.

Василий Иванов ИА REGNUM СУ-34М

По его словам, удар по объектам ВСУ нанесли два самолёта Су-34М, применив авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500М, поразившие склады с военной техникой и штабы ВСУ.

«В результате ударов ликвидированы два пункта временной дислокации 126-й украинской бригады в городе Бериславе и селе Николаевка», — процитировал представителя Херсонской области ТАСС.

По его данным, в селе Казацкое ударами лётчики уничтожили ангар с вооружением и военной техникой этой же бригады ВСУ: убиты до 40 украинских военных.

Как сообщили 21 мая в пресс-центре группировки российских войск «Запад», ВСУ понесли потери на краснолиманском направлении: российские артиллеристы уничтожили миномётные расчёты ВСУ, расчёт беспилотных летательных аппаратов, наблюдательные посты ВСУ, склад боеприпасов для артиллерийских орудий.