Москва, 21 мая, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Совет Думы обсудит 22 мая вопрос ответных мер на антироссийскую политику Польши, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Тelegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Польша существует как государство только благодаря нашей стране», — отметил Володин.

По его словам, в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов, построив свыше 800 объектов промышленности, энергетики и транспорта.

«Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы», — подчеркнул спикер.

Также Володин выступил за введение запрета на въезд польских фур в Россию. Пусть перегружают товары на российские грузовики, написал он. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро. По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года институт национальной памяти Польши демонтировал три памятника воинам Красной армии, павшим во время Великой Отечественной войны. При этом в ИНП заявили, что речь идёт также о сносе порядка 60 памятников и мемориальных знаков, относящихся, по их словам, к «советской эпохе». Отметим, по данным на 1997 год в Польше был 561 памятник воинам-освободителям Красной армии, а по состоянию на середину 2021 года, по данным проверки дипломатов РФ, их осталось в нетронутом виде 112. При этом при освобождении Польши от немецко-фашистских войск в годы Великой Отечественной войны погибли 600 тысяч советских воинов.

В начале мая 2023 года директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил снести изображения серпа и молота со всех надгробных памятников и монументов времён Второй мировой войны. Он уточнил, что на сегодняшний день памятники и надгробные сооружения не попадают под действие так называемого украинского закона «о декоммунизации».

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Польшу неблагодарной за снос памятника Благодарности Красной армии в Польше. Обелиск, увековечивавший память 676 солдат 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в марте 1945 года, установили в том же году.