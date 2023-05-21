Киев, 21 мая, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не признавал потерю украинскими войсками города Артёмовска в ДНР. Он написал об этом 21 мая в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Никифорова, Зеленский отвечал журналистам в Хиросиме не на прямой вопрос о том, остаётся ли город под контролем ВСУ, а на дополнительную реплику о том, что «Россия заявила, что взяла Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.)».

«Таким образом, президент отрицал взятие Бахмута», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский на полях саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме отрицательно ответил на вопрос о том, продолжают ли ВСУ удерживать Артёмовск. Он добавил, что город теперь «остаётся лишь в наших сердцах».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 20 мая подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. Он подчеркнул, что есть особый символизм в том, что это освобождение произошло именно 20 мая, спустя год после сдачи в плен последних военных и боевиков ВСУ в Мариуполе.

21 мая президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. Глава государства уточнил, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.