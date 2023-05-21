Луганск, 21 мая, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ терпят большие потери под селом Спорное на северском направлении в Донбассе. Об этом заявил 21 мая военнослужащий 14-й бригады нацгвардии Украины Василий Ленив.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в момент, когда он попал под обстрел, его засыпало обломками строения, и он пытался выкопаться из земли, но из сослуживцев ему никто не помог. Через сутки его вытащили российские военные.

«Девятого мая вытащили, на День Победы. Теперь это мой второй день рождения. Очень страшно было. У меня сначала был ступор, меня трясло. Холодно, земля подо мной, сверху, надо мной была», — процитировали Ленива РИА Новости.

Военный рассказал, что в тот день российские войска отбили четыре позиции у украинской армии. По его словам, погибло очень много солдат ВСУ.

«Большинство ребят «двухсотые». Четыре позиции ваши отбили. Хотели, чтоб мы наступали, но мы оборонялись. Нас круглосуточно крыли миномёты, «Грады» — даже боялись высовываться, ни о каком наступлении речь не шла», — рассказал пленный.

Село Спорное находится на границе ДНР и ЛНР в ста километрах к северу от Донецка. По информации Минобороны России, ВСУ ежедневно теряют в боях на этом направлении по несколько десятков военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА Регнум, командование отдало украинским военным приказ экономить патроны на кременном направлении. Пленный военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк рассказал, что на сутки им выдают пять «рожков», при этом приказывают стрелять только одиночными, чтобы было экономнее. По его словам, ВСУ обречены, так как кадровых военных нет, а на позициях находятся только мобилизованные солдаты, старший среди которых — сержант.

Ещё один пленный, Игорь Андросов, рассказал, как его заставляли идти на танк с автоматом. По его словам, в роте из оружия были только автоматы Калашникова, а имевшиеся у подразделения БТР были неисправны