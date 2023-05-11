Берлин, 21 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не получил приглашения на юбилей Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), в которой он состоит. Об этом сообщил генеральный секретарь политического объединения Кевин Кюнерт, сообщил портал NDR.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шрёдер

Отмечается, что причиной этому стали связи Шрёдера с Россией. В частности, посещение экс-канцлером российского посольства 9 мая.

Как заявил Кюнерт, в настоящий момент членам партии не о чем говорить со Шрёдером.

«Пока он находится здесь, рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам не о чем говорить друг с другом», — заявил Кюнерт.

Празднование 160-летия СДПГ запланировано на 23 мая в Берлине.

Как сообщало ИА Регнум, в марте бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за того, что запрос был отклонён во второй инстанции арбитражной комиссией партии. Ранее многие однопартийцы посчитали, что экс-канцлер «недостаточно дистанцировался» от России после начала спецоперации на Украине.

В мае 2022 года партии правящей в бундестаге коалиции достигли договорённости о лишении Шрёдера ряда его привилегий. Члены бюджетного комитета бундестага, представляющие партии правящей в ФРГ коалиции, Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрикке объявили, что обеспечение экс-канцлеров страны «в будущем больше не будет полагаться по статусу». В ответ на это Шрёдер подал в суд на бундестаг с требованием восстановить его привилегии.

В Германии Шрёдера много критиковали из-за его связей с РФ и работы в российских компаниях. В этой связи Европарламент призвал ЕС ввести санкции в отношении германского политика.