Москва, 21 мая, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Три миномётных расчёта уничтожили российские артиллеристы в рамках СВО на купянском направлении. Также они поразили шесть наблюдательных постов ВСУ, расчёт БПЛА и склад артиллерийских боеприпасов, сообщило 21 мая Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский, артиллеристы нанесли удар из гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» по трём миномётным расчётам в районе сёл Бугаёвка, Молчаново и Вишнёвое. Ударом уничтожен также пикап с личным составом противника.

В районе сёл Кисловка, Новоселовское и Вишнёвое удар по шести наблюдательным постам ВСУ и одному расчёту БПЛА нанесли расчёты самоходных миномётов большой мощности 2С4 «Тюльпан».

«Кроме того, артиллерийским расчётом гаубицы «Мста-С» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в населённом пункте Тищенковка», — сказал Зыбинский.

Он добавил к сказанному информацию об ударе, нанесённом авиацией «Запада» по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям территориальной обороны.

21 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал об уничтожении в ходе спецоперации двух бригад и одного полка ВСУ на невском участке и в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении.