Москва, 21 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником, сообщил 21 мая сайт Кремля.

Николай Гернет ИА REGNUM На русском севере

«Праздник был учреждён десять лет назад в знак глубокого уважения к самоотверженному труду наших соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря высочайшей компетентности и созидательному таланту многих поколений учёных, моряков, лётчиков, строителей, геологов, представителей других профессий были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения полезных ископаемых, проведены фундаментальные исследования, создана надёжная база для решения стратегических задач развития.

«Семья полярников бережёт и приумножает замечательные традиции своих предшественников», — отметил глава государства.

Российский лидер пожелал полярникам ярких достижений и всего наилучшего.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал 21 мая 2013 года указ об учреждении в стране нового профессионального праздника — Дня полярника. Глава государства установил отмечать День полярника 21 мая, в день начала работы в 1937 г. научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1».

Инициатива учредить профессиональный праздник полярников принадлежала спецпредставителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуру Чилингарову. 25 апреля 2013 года в ходе «Прямой линии» вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов задал вопрос об учреждении Дня полярника президенту. Тогда Путин ответил: «Начинайте отмечать, подпишем».