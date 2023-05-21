Тбилиси, 21 мая, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Грузинская государственная авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии Саломе Зурабишвили на борт своих самолётов после объявления ею бойкота компании и отказа пользоваться её услугами. Об этом говорится в заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

В сообщении, которое приводит ТАСС, отмечается, что накануне Зурабишвили объявила бойкот национальному авиаперевозчику.

«Мы объявляем её персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы её не пустим на борт», — говорится в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая президент Грузии заявила, что она объявила бойкот Georgian Airways из-за того, что компания возобновила полёты в Россию. Также она уточнила, что не станет пользоваться услугами авиаперевозчика, и призвала жителей республики последовать её примеру.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. После этого Georgian Airways и российская компания «Азимут» получили разрешения на осуществление авиарейсов между Москвой и Тбилиси.

Первый самолёт из России приземлился в международном аэропорту Тбилиси 19 мая. Возле аэропорта, куда прибыл рейс, собрались люди с провокационными плакатами и украинскими флагами.