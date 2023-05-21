Токио, 21 мая, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Подготовка украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 — это долгосрочный проект и сигнал для России. Об этом 21 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Большой семёрки» в Хиросиме, его слова приводит газета Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Как отметил Шольц, подготовка коллективным Западом военных украинских пилотов — это долгосрочный проект, хотя США пока и не определились окончательно, что произойдёт в конце обучения.

«Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта. Послание остаётся: Россия должна вывести войска», — сказал он.

Также канцлер ФРГ отметил, что Берлин оказывает помощь Киеву танками, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Шольц заявил, что на данный момент Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. При этом он отметил, что вхождение Украины в альянс, по его мнению, не произойдёт в обозримом будущем.

Также ранее канцлер ФРГ рассказал, что участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он напомнил, что у немецкой стороны нет таких самолётов, и приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на указанных истребителях.