Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Дальнейшие действия в отношении Северной Кореи обсудили на полях саммита G7 в Хиросиме американский и южнокорейский президенты Джо Байден и Юн Сок Ёль с японским премьер-министром Фумио Кисидой, сообщили 21 мая в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Лидеры обсудили способы укрепления трёхстороннего сотрудничества, включая новое взаимодействие перед лицом незаконных ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР, а также кооперацию в сфере экономической безопасности и стратегий в Индо-Тихоокеанском регионе», — сообщили в американской администрации.

В итоговом коммюнике участники саммита G7, прошедшего в Хиросиме 19–21 мая, упомянули Северную Корею, осудив создание и развитие этой страной ракетно-ядерной программы. Количество пусков Пхеньяном баллистических ракет они назвали незаконным и беспрецедентным.

Участники саммита призвали Пхеньян воздерживаться от любых действий, которые приведут к дестабилизации или эскалации, в том числе от каких бы то ни было ядерных испытаний и пусков с использованием баллистических ракет.

Страны G7 заявили, что Северной Корее следует принять предложения о диалоге с США, Японией и Южной Кореей. Кисида и Юн Сок Ёль 21 мая провели отдельную встречу, обсудив в том числе вопрос северокорейской ядерной программы и роль США в этом вопросе.

В контексте ядерного оружия участники G7 также отметили в итоговом коммюнике фактор Ирана, заявив, что создание этой страной ядерного оружия считают недопустимым. По их мнению, ситуация с ядерной программой Ирана ухудшается.