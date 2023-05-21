Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Власти Канады готовы нарастить поддержку Украины. Об этом 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» (G7) в японском городе Хиросиме заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

The White House Джастин Трюдо

«Мы всегда готовы сделать больше», ― цитирует ТАСС слова главы канадского правительства.

Он добавил, что не возражает против помощи Украине другими способами, например, в виде тренировки украинских военных и подготовки пилотов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Канада отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Правительство Канады также решило предоставить Киеву 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на работы по разминированию территорий.

В апреле глава правительства страны Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова отправить на Украину ещё больше оружия. Новый пакет военной помощи будет включать более 21 тысячи единиц вооружения и свыше 2,4 млн патронов, а также 38 пулемётов.

Кроме того, Оттава уже обучила более 36 тыс. бойцов ВСУ и продолжит это делать. Также Канада передала Киеву военную помощь весом более 8 млн фунтов (3,6 тыс. тонн).