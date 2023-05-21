Вашингтон, 21 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти «отбросила назад» переговорный процесс с администрацией по госдолгу, сообщила 21 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

«Команда спикера положила на стол предложение, которое было большим шагом назад и содержало набор крайне ангажированных требований», — сообщили в Белом доме.

Жан-Пьер отметила, что именно республиканцы, идущее на поводу у трампистского крыла своей партии, являются источником угрозы дефолта по госдолгу. При этом, по её словам, команда президента США Джо Байдена готова к конструктивному диалогу по этому вопросу.

Как сообщало 17 мая ИА Регнум, Белый дом и Конгресс США до сих пор не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга. При этом американский министр финансов Джанет Йеллен направила в Конгресс обращение, в котором она подтвердила прогноз по дате дефолта в стране. Глава ведомства утверждает, что с 1 июня минфин США потеряет возможность отвечать по правительственным обязательствам, если не поднять поток госдолга. Она пояснила, что неспособность повысить потолок госдолга или приостановить его действие приведёт к катастрофическим последствиям для финансовой системы и бизнеса в США.

Американский инвестор Джим Роджерс заявил 16 мая, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но ситуация с растущим госдолгом вызовет в стране серьёзные экономические проблемы.