Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и институты Бреттон-Вудской системы. Он заявил об этом 21 мая журналистам на полях саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме.

Dutch Ministry of Foreign Affairs Антониу Гутерриш

Как отметил генсек ООН, по его мнению, Бреттон-Вудская система и Совбез организации являются отражением соотношения мировых держав в 1945 году.

«Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива», — сказал он.

Гутерриш указал, что, по его мнению, эта финансовая архитектура на фоне связанных с конфликтом на Украине и пандемией экономических потрясений не выполнила свою «основную функцию глобальной сети безопасности».

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты», — уточнил генсек ООН и добавил, что считает этот вопрос связанным с перераспределением власти в соответствии с современными реалиями мира.

Бреттон-Вудское соглашение, заключённое в 1944 году, оформило третью мировую валютную систему, в результате чего резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар США. При этом доллар оказался единственной частично конвертируемой в золото валютой и в результате этого — главным средством международных платежей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Гутерриш заявил, что членам международного сообщества следует создавать возможности для переговоров во избежание раскола мира на две части. Он уточнил, что на данный момент не имеется перспектив для немедленного достижения мира в конфликте на Украине.