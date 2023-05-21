ДНР, 21 мая, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Часть подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (украинское название — Бахмут) могла попасть в котёл на западной окраине города. Такую вероятность не исключили «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Появились сведения, что некоторые подразделения ВСУ, вероятно, остались на западной окраине Артёмовска и попали в окружение», ― говорится в сообщении в Telegram-канале «РВ».

Украинские военные, не успевшие покинуть город вместе с основными силами, прячутся в руинах домов. Кроме того, на украинских военных ресурсах сообщается, что бойцы ВСУ до сих пор находятся в районе «Самолёт». Здесь оборудован самый мощный укрепрайон ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы полностью установили контроль над Артёмовском 20 мая в 12:00 мск. Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. Он указал на особый символизм, который заключается в том, что это событие произошло именно 20 мая, спустя год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.

Также заявление об освобождении города в Донецкой Народной Республике сделало Министерство обороны России. По данным ведомства, освобождение Артёмовска в результате наступательных действий штурмовые отряды завершили при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.

Президент России Владимир Путин поздравил подразделения Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. Всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.