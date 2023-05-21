Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил новом пакете военной помощи для Украины. Об этом 21 мая сообщило агентство France-Presse.

Уточняется, что американский лидер объявил о новом пакете помощи в ходе встречи президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Группы семи» (G7) в Хиросиме.

Также указывается, что в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что нынешним летом Великобритания собирается начать подготовку украинских военных пилотов. Он также назвал «настоящим прорывом» слова президента США Джо Байдена на саммите G7 о поставках Киеву истребителей F-16.