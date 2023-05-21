Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Нынешним летом Великобритания собирается начать подготовку военных пилотов с Украины. Об этом 21 мая заявил британский премьер-министр Риши Сунак по итогам саммита «Группы семи» (G7), который проходил в Хиросиме.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Мы поддерживаем Украину в создании вооружённых сил, в которых она нуждается на будущее, а Великобритания начнёт подготовку украинских пилотов этим летом», — сказал он.

Сунак также назвал слова президента США Джо Байдена на саммите о поставках Киеву истребителей F-16 «настоящим прорывом».

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос со сроками передачи Украине F-16 будет решён в ближайшие месяцы. Он уточнил, что, по мнению американской администрации, истребители F-16 не входят в список приоритетных поставок для контрнаступления Киева.

В свою очередь, 21 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он напомнил, что таких самолётов у Берлина нет, и приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на указанных истребителях.