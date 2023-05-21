Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Угрозой глобальной безопасности назвал Китай премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с журналистами 21 мая по итогам саммита G7 в Хиросиме.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Заявив, что лидеры «Группы семи» на встрече проявили «единство цели» в отношении Китая, Сунак отметил: «Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния».

Он сказал, что Лондон вместе с союзниками по G7 стремится «не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела» других государств.

21 мая в Хиросиме завершился саммит «Группы семи», участники которого накануне, 20 мая, подписали документ, в частности, осуждающий действия России, Китая, Северной Кореи.

От Китая страны G7 хотят, чтобы он заставил Россию отказаться от её планов по Украине. Также Пекин обвинили в экономической нечестности, манипуляциях, давлении на рынок и, признавая «политику одного Китая», призвали не нарушать «статус-кво» в Тайваньском проливе.

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Также лидеры «Группы семи» выразили обеспокоенность политикой Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Китайский МИД выразил протест в связи с этими обвинениями и назвал их грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что G7 в рамках реализации своей агрессии целится сразу в две страны — Китай и Россию.