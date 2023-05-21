Москва, 21 мая, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Скончался статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Сергей Бобылев/ТАСС Заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко

Уточняется, что он умер 20 мая. Кучеренко стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

«Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

О дате и месте прощания с сотрудником министерства не сообщается.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года. В 2001 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

В разные годы работал помощником депутатов Госдумы, адвокатом Московской областной коллеги адвокатов, руководителем аппарата комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

В марте 2020 года его назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ, 17 июня 2021 года ― статс-секретарём ― замглавы Минобрнауки.