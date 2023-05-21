Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю украинскими войсками города Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он заявил об этом 21 мая журналистам на полях саммита «Группы семи» (G7), его слова приводит агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах», — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о том, продолжают ли ВСУ удерживать Артёмовск.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. Он подчеркнул, что есть особый символизм в том, что это освобождение произошло именно 20 мая, через год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.

21 мая президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. Глава государства уточнил, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.