Зеленский признал потерю города Артёмовска
СМИ: Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артёмовск
Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю украинскими войсками города Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он заявил об этом 21 мая журналистам на полях саммита «Группы семи» (G7), его слова приводит агентство Reuters.
«Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах», — сказал украинский лидер в ответ на вопрос о том, продолжают ли ВСУ удерживать Артёмовск.
Как сообщало ИА Регнум, 20 мая врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию об освобождении Артёмовска. Он подчеркнул, что есть особый символизм в том, что это освобождение произошло именно 20 мая, через год после сдачи в плен последних украинских военных и боевиков в Мариуполе.
21 мая президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. Глава государства уточнил, что всех бойцов, отличившихся в ходе битвы за город, представят к государственным наградам.