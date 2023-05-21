Лас-Вегас, США, 21 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщёв победил досрочно представителя Китая Махешате Хайсаера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 73, который проходил в Лас‑Вегасе.

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Спортсмен из России отправил своего оппонента в нокаут во втором раунде.

Эта победа стала седьмой для Борщёва в ММА при трёх поражениях. Для Хайсаера это поражение стало третьим в 12 боях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая американец Алджамейн Стерлинг победил своего соотечественника Генри Сехудо в поединке в Ньюарке (США), на кону в котором стояло его звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Бой продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам судьи раздельным решением отдали победу Стерлингу.