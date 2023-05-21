В США назвали настоящую причину для проведения саммита лидеров G7
NYT: лидеры G7 собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди своих сограждан
Вашингтон, 21 мая, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Саммит стран — участниц «Группы семи» (G7) стал «клубом одиноких сердец», в котором каждый из лидеров этих государств мог пожаловаться на низкий уровень поддержки со стороны своих сограждан. Такое мнение 21 мая высказал обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.
«Для … [президента США Джо] Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами и премьер-министрами. По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении», — говорится в материале.
Обозреватель привёл результаты опроса Morning Consult, из которых следует, что ни один из лидеров стран «семёрки» не имеет поддержки большинства жителей своей страны. При этом наилучший результат у премьер-министра Италии Джорджи Мелони, рейтинг одобрения которой на родине составляет 49%.
По мнению автора, причинами такого положения Байдена являются проблемы с государственным долгом, инфляция, преступность и опасения по поводу преклонного возраста действующего американского лидера. На низкий рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона повлияла пенсионная реформа в стране, результаты опросов лидеров других стран G7 также, по словам Бейкера, далеки от оптимистичных.
«Если бы выборы были проведены сейчас, недавние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо проиграла бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии», — пояснил он.
Автор публикации уточнил, что прошедший саммит «семёрки» в Хиросиме на этом фоне оказался прекрасной возможностью для непопулярных у себя на родине лидеров рассказать о своих переживаниях по этому поводу и провести обмен мнениями на тему того, как стать более популярными у избирателей.
Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах в 2016 году, заявила, что победа Дональда Трампа на предстоящих выборах американского президента, по её мнению, станет концом для демократии в стране. Она добавила, что это также станет концом для Украины и выведет Соединённые Штаты из НАТО.