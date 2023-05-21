Вашингтон, 21 мая, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Саммит стран — участниц «Группы семи» (G7) стал «клубом одиноких сердец», в котором каждый из лидеров этих государств мог пожаловаться на низкий уровень поддержки со стороны своих сограждан. Такое мнение 21 мая высказал обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Для … [президента США Джо] Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными своими президентами и премьер-министрами. По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении», — говорится в материале.

Обозреватель привёл результаты опроса Morning Consult, из которых следует, что ни один из лидеров стран «семёрки» не имеет поддержки большинства жителей своей страны. При этом наилучший результат у премьер-министра Италии Джорджи Мелони, рейтинг одобрения которой на родине составляет 49%.

По мнению автора, причинами такого положения Байдена являются проблемы с государственным долгом, инфляция, преступность и опасения по поводу преклонного возраста действующего американского лидера. На низкий рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона повлияла пенсионная реформа в стране, результаты опросов лидеров других стран G7 также, по словам Бейкера, далеки от оптимистичных.

«Если бы выборы были проведены сейчас, недавние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо проиграла бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии», — пояснил он.

Автор публикации уточнил, что прошедший саммит «семёрки» в Хиросиме на этом фоне оказался прекрасной возможностью для непопулярных у себя на родине лидеров рассказать о своих переживаниях по этому поводу и провести обмен мнениями на тему того, как стать более популярными у избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая на президентских выборах в 2016 году, заявила, что победа Дональда Трампа на предстоящих выборах американского президента, по её мнению, станет концом для демократии в стране. Она добавила, что это также станет концом для Украины и выведет Соединённые Штаты из НАТО.