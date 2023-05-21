Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Лидеры Японии и Южной Кореи договорились на полях саммита G7 в Хиросиме продолжать сотрудничество в сфере безопасности, сообщили 21 мая в пресс-службе МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Встреча японского премьер-министра Фумио Кисиды и южнокорейского президента Юн Сок Ёля состоялась 21 мая. Участники переговоров выразили намерение совместно развивать сферу обеспечения безопасности.

Также они заявили, что важно продолжать двустороннее взаимодействие в контексте реализация концепции «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона».

Участники переговоров уделили внимание США в сфере их влияния на ситуацию вокруг северного соседа Сеула — Северной Кореи. Они отметили, что согласны с подходом Вашингтона к этому вопросу.

Напомним, в рамках продвигаемой Японией концепции «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP) через него проходят главные морские пути Японии.

Стабильность региона, согласно концепции, чрезвычайно важна для безопасности и процветания Японии. Японское минобороны выступает за быструю модернизацию военной мощи и активизацию военной деятельности в регионе.

Участники саммита G7 накануне, 20 мая, обнародовали итоговое коммюнике, в котором осудили действия России в отношении Украины, пообещали поддерживать Киев, высказали претензии к Китаю, после чего Пекин выразил претензии Токио и всей «Группе семи».