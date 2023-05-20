Рим, 21 мая, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев после победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Риме станцевал оригинальный танец. Видео опубликовали на YouTube-канале Tennis TV.

Позднее на пресс-конференции он объяснил журналистам, почему он это сделал.

«Это как будто быть навеселе в клубе. Ты танцуешь и чувствуешь себя богом танцпола […] Но потом тебе показывают на видео танец, и ты видишь, что явно далек от идеала», ― прокомментировал Медведев свой поступок.

Теннисист добавил, что был счастлив пройти в его первый финал «Мастерса» на грунте. При этом он напомнил, что победный танец он исполняет не первый раз. Подобное уже происходило на US Open.

«Мне понравилась гифка, которую из этого сделали», — признался Медведев.

Матч, состоявшийся 20 мая в Риме, завершился победой Медведева со счётом 7:5, 7:5. Игру дважды прерывали из-за дождя, её общая продолжительность составила чуть более шести часов.

В финальном матче турнира российский теннисист встретится с представителем Дании Хольгером Руне, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника два реализованных брейка и ни одной ошибки на подаче. Таким образом, Медведев вышел в третий круг турнира, в котором сыграет с испанским теннисистом Бернабе Сапате-Миральесом.