Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пригласил своего южнокорейского коллегу Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Вашингтон для проведения официальных трёхсторонних переговоров. Об этом 21 мая сообщило агентство France-Presse со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Президент США Джо Байден в воскресенье пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на официальные трёхсторонние переговоры в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Байден провёл которую встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в кулуарах саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в ходе выступления на саммите G7 в Японии Байден попросил журналистов «умолкнуть» вместо того, чтобы ответить на их вопрос про дефолт в США. После этого он поблагодарил замолчавших представителей СМИ.