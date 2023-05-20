Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Об этом 21 мая в интервью телеканалу N–TV на полях саммита «Группы семи» в Хиросиме заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

EPA/Grzegorz Michalowski/ТАСС Истребитель F-16

Глава германского правительства напомнил, что таких самолётов у Берлина нет, при этом он приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16. По его мнению, это «важный сигнал» для России.

«Всем известно, что у нас нет даже таких самолётов», — подчеркнул Шольц.

При этом, добавил канцлер, Германия в первую очередь оказывает Киеву поддержку тем, что «сейчас имеет непосредственное значение». Так, Берлин поставляет Киеву танки, боеприпасы и помогает «всеми возможностями противовоздушной обороны» и после США является той страной, которая оказывает Украине наибольшую поддержку.

«Мы будем оказывать помощь Украине до тех пор, пока это необходимо, с финансовой, гуманитарной, а также военной точки зрения», ― заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 мая заявил, что страны Запада приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. По его словам, теперь решается вопрос логистики.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет учитывать намерение Запада передать Украине истребители F-16. По словам замминистра, Москва имеет необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому не сможет поставить их Украине. Передавать Киеву истребители Eurofighter Typhoon отказалась и Великобритания.