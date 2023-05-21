Екатеринбург, 21 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. На дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области в результате плохой видимости из-за дыма от природных пожаров столкнулись порядка десяти автомобилей. Об этом 21 мая сообщила Госавтоинспекция по региону в своём Telegram-канале.

Дарья Балденкова/ТАСС Дым от лесных пожаров в Свердловской области

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства нескольких ДТП, произошедших на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкновение автомобилей произошло в правом ряду и в результате него никто не пострадал.

Также указывается, что причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости из-за задымления от природных пожаров.

Уточняется, что в данный момент движение автотранспорта осуществляется по левой полосе под контролем экипажей ДПС.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей недалеко от города Уссурийска в Приморском крае. Авария произошла в утреннее время суток на мокрой дороге. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.