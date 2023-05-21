Оттава, 21 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо повёл себя как клоун, встав в нелепую позу во время встречи в Сеуле с председателем Нацсобрания Южной Кореи Ким Джин Пё, написал обозреватель Лорн Гюнтер в своей статье для издания Toronto Sun.

EPA/YONHAP/POOL/ТАСС Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с председателем Нацсобрания Южной Кореи Ким Джин Пё

На мероприятии глава канадского правительства широко расставил ноги. Предположительно, так он хотел сравняться в росте с корейским коллегой. При этом действия Трюдо вызвали смех у окружающих.

Гюнтер отметил, что премьер-министр ведёт себя так постоянно, когда выезжает за рубеж. Он задался вопросом, когда же канадцы всё-таки перестанут позволять главе правительства вести себя так.

Автор статьи также обвинил Трюдо в том, что он своей слабой и бессмысленной политикой уничтожил внешнеполитическое влияние Канады в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября газета New York Post написала о том, что Джастин Трюдо подвергся критике после того, как спел «Богемскую рапсодию» британской рок-группы Queen перед похоронами британской королевы Елизаветы II. Премьер-министр и другие члены канадской делегации исполнили эту композицию вместе с пианистом Грегори Чарльзом 17 сентября в одном из отелей Лондона.

15 ноября на полях саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин отчитал Джастина Трюдо за то, что тот передал детали их закрытых переговоров прессе. Китайский лидер назвал такой шаг канадского премьер-министра неприемлемым.