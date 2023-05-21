Байконур, Казахстан, 21 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-23», предназначенным для полёта на Международную космическую станцию (МКС), установили на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

EPA/DMITRI LOVRTSKY/POOL/ТАСС Ракета-носитель «Союз-2.1а»

Уточняется, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23» доставили на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур.

«После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжили её подготовку к пуску», — говорится в сообщении.

Страт указанной ракеты запланирован на 24 мая, на её корпусе имеются изображения, которые посвящены 300-летию города Перми и 60-летию полёта Валентины Терешковой, которая стала первой в мире женщиной-космонавтом. Корабль «Прогресс МС-23» везёт на МКС почти 2,5 тонны грузов, универсальное рабочее место УРМ-Д, которое должно быть установлено во время выхода в космос снаружи служебного модуля «Звезда», и наноспутник «Парус», созданный студентами МГТУ им. Баумана.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Ракета успешно доставила космические аппараты на околоземную орбиту.