Тегусигальпа, 21 мая, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации продлило на 45 дней в целях противодействия организованной преступности правительство Гондураса. Об этом 20 мая сказано в сообщении на сайте министерства безопасности страны.

Holaciudad.com Полиция Гондураса

«Правительство Гондураса в лице Совета министров во главе с президентом Сиомарой Кастро согласилось продлить режим частичной чрезвычайной ситуации еще на 45 дней», — уточняется в сообщении.

Режим ЧС начнёт действовать 21 мая с 18:00 до 5 июля 18:00 текущего года. Изначально режим ЧС был введён в декабре 2022 года только в двух крупных городах: Тегусигальпе и в Сан-Педро-Сула. Затем режим постепенно расширяли, и сейчас он действует в 123 муниципалитетах.

Причиной введения ограничений стали нарушения спокойствия и безопасности, отмеченные в крупных городах страны и спровоцированные организованными преступными группировками, которые действовали как мафия и подвергали опасности жизнь, здоровье и имущество людей.