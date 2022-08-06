Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 мая на полях саммита G7 впервые вместе посетили мемориал в честь корейских жертв атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Юн Сок Ёль и Фумио Кисида у мемориала в честь корейских жертв атомной бомбардировки Хиросимы 1945 года

Отмечается, что это также первое посещение мемориала лидером Южной Кореи. Издание подчеркнуло, что совместное посещение этого мемориала является беспрецедентным и указывает на приверженность сторон улучшению отношений.

Памятник расположен в мемориальном парке Хиросимы, лидеров двух государств сопровождали их супруги. Они возложили букеты белых цветов и почтили память жертв.

Несколькими днями ранее Юн Сок Ёль встретился с корейцами, выжившими после авианалёта на этот город 6 августа 1945 года.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран «Группы семи» 21 мая почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы возложением цветов к мемориалу в Парке мира, при этом президента Украины Владимира Зеленского на церемонии не было.

Вооружённые силы США в самом конце Второй мировой войны осуществили лишённые какого-либо военного смысла атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории человечества случаем боевого применения ядерного оружия.

Шестого августа 1945 года самолёт американских ВВС Enola Gay произвёл сброс над Хиросимой ядерной бомбы «Малыш», которая разорвалась на высоте 576 метров над поверхностью земли. При этом в первые минуты в результате взрыва погибли порядка 80 тысяч человек, ещё десятки скончались потом от последствий ядерной бомбардировки, и на данный момент практически нельзя подсчитать, сколько людей затем пострадали от лучевой болезни.

Через несколько дней американская авиация сбросила атомную бомбу на Нагасаки. В результате погибли по меньшей мере 250 тысяч человек. В том числе жертвами атомной бомбардировки стали около 70 тысяч корейцев, 40 тысяч погибли, а 25 тысяч вернулись в Южную Корею.

В конце декабря 2022 года депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал Соединённые Штаты Америки признать ошибкой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, а также принести извинения за эту трагедию.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в апреле в своём комментарии о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года не счёл необходимым и уместным принести извинения и уточнить виновных в этой трагедии.