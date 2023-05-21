Грозный, 21 мая, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Эпизод со стрельбой на полигоне в Грозном обещал упомянуть в своей будущей книге американский журналист и экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Об этом военный эксперт 21 мая рассказал в беседе с «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер отметил, что полигон в Грозном — это огромный центр, где работает профессиональный персонал, и всё то, что экс-разведчик видел в Сети, совершенно не похоже на реальность.

«Любой человек, который сюда попадёт, получит наилучшие навыки стрельбы. Абсолютно точно где-то это будет упомянуто», — сказал журналист.

Кроме того, Риттер сказал много комплиментов в адрес своего российского инструктора, назвав его профессионалом своего дела. Экс-разведчик признался, что оружие брал до этого в руки 32 года назад: тогда ему довелось пострелять из советского автомата АК-47.

Скотт Риттер прибыл в Грозный, столицу Чеченской Республики, 20 мая с целью презентации своей книги «Гонка разоружения». Риттер полетал в аэротрубе, а также стрелял из различных видов оружия на полигоне.

Скотт Риттер — американский морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991–1998). Кроме того, он был ведущим аналитиком Сил быстрого развёртывания морской пехоты по вопросам советской операции в Афганистане и ирано-иракской войны. Риттер известен своей критикой в адрес руководства США и НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал Вооружённые силы Украины недостаточно подготовленными для проведения масштабной наступательной операции.