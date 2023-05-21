Париж, 21 мая, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Предоставление правительственного самолёта президенту Украины Владимиру Зеленскому французским лидером Эммануэлем Макроном для прилёта на саммит лидеров G7 в Японию является вопросом чести для Франции. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Поступить так было вопросом чести для Франции. Мы поддерживаем Украину с самого начала. Франция строит мир и ищет решения. Мы сделали все, чтобы избежать этой войны с самого начала. Мы поддерживаем Украину всеми средствами, но мы не вступаем в этот конфликт. Нужно строить решения мирные, это и есть дипломатия», — такое заявление сделал президент Франции.

При этом Макрон воздержался от ответа на прямой вопрос о том, не испортила ли информация о взятии российскими войсками Артёмовска финала приезда украинского лидера в Хиросиму.

Елисейский дворец откликнулся на просьбу украинской стороны о предоставлении правительственного самолёта, , так как Макрон дольше других европейских лидеров лично знаком с президентом Украины. Таким образом, украинский лидер прибыл на саммит G7 в Японии на самолёте французского правительства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по просьбе украинской стороны Франция предоставила правительственный самолёт президенту Украины Зеленскому. Отмечается, что этот шаг призван продемонстрировать поддержку Киева со стороны Парижа.