Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 мая, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Британского туриста, впервые в жизни отправившегося в отпуск за границу, нашли мёртвым на Канарских островах. Об этом 20 мая сообщает таблоид The Daily Mail.

Artfile.org.ua Флаг Канарских островов

Роберт Кэмпбелл 44 лет вместе со своим другом отправился в отпуск за границу. Незадолго до возвращения на родину мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Врачи в местной больнице признали состояние мужчины приемлемым для авиаперелёта.

В аэропорту мужчина разминулся со своим другом, и связаться с ним не было возможности. Семья Кэмпбелла обратилась с призывом помочь найти близкого человека, двое родственников пропавшего британца вылетели на Канарские острова, чтобы организовать розыски на месте.

Спустя несколько дней сестра Кэмпбелла сообщила, что он был найден мёртвым. Был объявлен сбор пожертвований с целью организации транспортировки тела британца на родину. Информация об обстоятельствах гибели мужчины не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сальвадоре девять человек погибли во время давки на футбольном стадионе «Кускатлан». Давку на одном из входов на стадион спровоцировали фанаты, пытавшиеся силой пробиться на трибуны.