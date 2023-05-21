Москва, 21 мая, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Запад может избавиться от своего высокомерного образа мышления только при условии изменения его места в мире, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так парламентарий оценил на заявление посольства Китая в Лондоне о недопустимости вмешательства стран «Большой семерки» (G7) во внутренние дела КНР.

«Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада», — считает сенатор.

Пушков отметил, что страны G7 до сих пор следуют принципам «холодной войны», в основе которых лежит стремление управлять всем миром, а также навязывать свою волю и ценности остальным странам. Он добавил, что такой подход Запада нередко приводит к разжиганию войн и вмешательству во внутренние дела других государств.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Алексей Пушков написал о том, что Запад может сохранить своё господство в мире только путём создания неоколониализма нового типа через интеграцию элиты и среднего класса в свою идеологию, культуру и психологическую матрицу. 28 апреля министр обороны России Сергей Шойгу обвинил США и их союзников в том, что они подвергли серьёзной эрозии мировую архитектуру безопасности, пытаясь сохранить глобальное доминирование.

Он напомнил, что Соединённые Штаты ранее в одностороннем порядке прекратили действие Договора по противоракетной обороне, отказались от ратификации Соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, а также вышли из Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

4 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западное доминирование «идёт к закату», и мир перестает быть однополярным. 19 мая посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил об окончании эпохи неоколониализма.