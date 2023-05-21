Вашингтон, 21 мая, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Электрогитара, разбитая основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, была продана на аукционе почти за 600 тысяч долларов. Об этом 20 мая сообщил американский аукционный дом Julien’s Aucitons на своей странице в Twitter.

(сс) w00tdew00t Портрет Курта Кобейна

Уточняется, что чёрная электрогитара Fender Stratocaster для левши была разбита Кобейном во времена альбома Nevermind группы Nirvana. На корпусе гитары есть подписи всех трёх участников группы.

Гитару перед продажей собрали заново, она ушла с молотка за 595 900 долларов.

Американский рок-музыкант Курт Кобейн широко известен как создатель и лидер группы Nirvana, где он выступал как автор песен, гитарист и вокалист.

Курт Кобейн — американский рок-музыкант, наиболее известный как основатель и лидер группы Nirvana. Музыкант покончил с собой в 1994 году в возрасте 27 лет. Кобейн входит в число 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2014 году был посмертно включён в Зал славы рок-н-ролла в составе «Нирваны».

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