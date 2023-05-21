Сеул, 21 мая, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в воскресенье, 21 мая, на полях саммита «Большой семёрки» впервые проведёт личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По данным Yonhap, встреча глав двух государств, организованная по просьбе Владимира Зеленского, состоится во второй половине дня.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят возможность поставок летального оружия для Вооружённых сил Украины с южнокорейской стороны. Ранее Украина неоднократно просила Южную Корею оказать ей военную помощь, однако Сеул придерживался позиции невозможности одобрения подобного запроса.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью Reuters не исключил, что Сеул может поменять свою позицию по поставкам оружия Киеву. По его словам, в скором времени может возникнуть ситуация, при которой стране будет трудно наставить только на гуманитарной или финансовой поддержке Украины.